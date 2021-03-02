Саудовская Аравия будет пускать паломников на хадж при наличии прививки от коронавируса

КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мусульманские паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщила в понедельник газета «Указ», .

«Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса», - говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% - проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием. Иностранных журналистов к освещению события не допустили.

С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.