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Сауат Мынбаев вошел в состав Президиума НПП «Атамекен»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауат Мынбаев вошел в Состав Президиума НПП «Атамекен». Об этом стало известно в ходе VI Съезда Президиума Нацпалаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с прекращением полномочий председателя Комитета логистики и перевозок предлагается освободить от должности члена Президиума Алпысбаева Каната Калиевича, и избрать вместо него действующего председателя Комитета Президиума Мынбаева Сауата Мухаметбаевича», - сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов.
На Съезде также досрочно прекратили полномочия члена Президиума бывшего главы Союза фермеров Ауезхана Даринова, а на образовавшееся вакантное место членом Президиума избрали заместителя председателя НПП Лаззат Рамазанову.
Напомним, VI Съезд Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» начал свою работу в Нур-Султане.
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