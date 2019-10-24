Сауат Мынбаев вошел в состав Президиума НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауат Мынбаев вошел в Состав Президиума НПП «Атамекен». Об этом стало известно в ходе VI Съезда Президиума Нацпалаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с прекращением полномочий председателя Комитета логистики и перевозок предлагается освободить от должности члена Президиума Алпысбаева Каната Калиевича, и избрать вместо него действующего председателя Комитета Президиума Мынбаева Сауата Мухаметбаевича», - сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов.

На Съезде также досрочно прекратили полномочия члена Президиума бывшего главы Союза фермеров Ауезхана Даринова, а на образовавшееся вакантное место членом Президиума избрали заместителя председателя НПП Лаззат Рамазанову.

Напомним, VI Съезд Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» начал свою работу в Нур-Султане.



