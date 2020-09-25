Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сатыбалды Даулеталин о праймериз: Важно акцентировать внимание на главной движущей силе – человеке труда

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Сентября 2020, 19:46
Сатыбалды Даулеталин о праймериз: Важно акцентировать внимание на главной движущей силе – человеке труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз является для нас надежным способом выдвинуть в органы власти людей, которые будут защищать интересы трудящихся. Такое мнение на онлайн-встрече с участниками внутрипартийного праймериз выразил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо откровенно сказать, что сегодня образ простого человека, в частности работника, связанного с реальным производством, не входит в систему представления об окружающем мире как ценность. Соответственно, не является, к сожалению, предметом достойного внимания. Актуальность повестки дня об осознании роли человека труда – не только философская категория, это сугубо практические, экономические проблемы. Только человек труда может внести в наше общество новый метод: модернизованный и современный. Именно о важности труда в нашей повседневной жизни говорил в своем Послании народу Казахстана наш Президент Касым-Жомарт Токаев», - выступил председатель Федерации профсоюзов РК.

По его словам, через участие в праймериз активистов профсоюза очень важно акцентировать внимание избирателей-однопартийцев на самой главной движущей силе – Человеке труда, его насущных проблемах, пути решения этих проблем. Как отмечалось ранее, более 2700 человек от профсоюзов принимают участие в праймериз.

«Это говорит о том, что профсоюзы намерены принимать непосредственное участие в выборах. Через участие в праймериз мы получим уникальную возможность прямого и равноправного диалога с обществом, в том числе с властью. Праймериз является для нас надежным способом выдвинуть в органы власти людей, которые будут защищать интересы трудящихся. Федерация профсоюзов – не политическая организация, но мы будем поддерживать членов нашего профсоюза, которые хотят активно участвовать в политической сфере. Мы видим себя конструктивными партнерами власти и работодателей, а не инструментом в политической борьбе. Праймериз открывает пути для будущей работы на всех властных уровнях, начиная от региональных до республиканских», - пояснил Сатыбалды Даулеталин.

Он подчеркнул, что участие во внутрипартийном праймеризе – ответственный шаг ответственных людей.

«Надо всем понимать: указывая на те проблемы, которые сегодня имеются, в том числе в социально-трудовой сфере, мы должны предлагать пути их решения. В этом случае наши программы будут интересными, эти платформы будут нужны. Особенность профсоюзных выдвиженцев должна заключаться в том, что мы не только обозначаем проблему, но и предлагаем их решения», - заключил Сатыбалды Даулеталин.


Права человека   Нур Отан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов