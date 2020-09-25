Сатыбалды Даулеталин о праймериз: Важно акцентировать внимание на главной движущей силе – человеке труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз является для нас надежным способом выдвинуть в органы власти людей, которые будут защищать интересы трудящихся. Такое мнение на онлайн-встрече с участниками внутрипартийного праймериз выразил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо откровенно сказать, что сегодня образ простого человека, в частности работника, связанного с реальным производством, не входит в систему представления об окружающем мире как ценность. Соответственно, не является, к сожалению, предметом достойного внимания. Актуальность повестки дня об осознании роли человека труда – не только философская категория, это сугубо практические, экономические проблемы. Только человек труда может внести в наше общество новый метод: модернизованный и современный. Именно о важности труда в нашей повседневной жизни говорил в своем Послании народу Казахстана наш Президент Касым-Жомарт Токаев», - выступил председатель Федерации профсоюзов РК.

По его словам, через участие в праймериз активистов профсоюза очень важно акцентировать внимание избирателей-однопартийцев на самой главной движущей силе – Человеке труда, его насущных проблемах, пути решения этих проблем. Как отмечалось ранее, более 2700 человек от профсоюзов принимают участие в праймериз.

«Это говорит о том, что профсоюзы намерены принимать непосредственное участие в выборах. Через участие в праймериз мы получим уникальную возможность прямого и равноправного диалога с обществом, в том числе с властью. Праймериз является для нас надежным способом выдвинуть в органы власти людей, которые будут защищать интересы трудящихся. Федерация профсоюзов – не политическая организация, но мы будем поддерживать членов нашего профсоюза, которые хотят активно участвовать в политической сфере. Мы видим себя конструктивными партнерами власти и работодателей, а не инструментом в политической борьбе. Праймериз открывает пути для будущей работы на всех властных уровнях, начиная от региональных до республиканских», - пояснил Сатыбалды Даулеталин.

Он подчеркнул, что участие во внутрипартийном праймеризе – ответственный шаг ответственных людей.

«Надо всем понимать: указывая на те проблемы, которые сегодня имеются, в том числе в социально-трудовой сфере, мы должны предлагать пути их решения. В этом случае наши программы будут интересными, эти платформы будут нужны. Особенность профсоюзных выдвиженцев должна заключаться в том, что мы не только обозначаем проблему, но и предлагаем их решения», - заключил Сатыбалды Даулеталин.