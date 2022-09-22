22 Сентября 2022, 20:29

Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте прошло второе заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

Единогласным решением членов СПСЦА председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем этой организации.

Сатыбалды Даулеталин поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит свой опыт для дальнейшего поступательного развития профсоюзного движения центрально-азиатского региона.

«Совет профсоюзов стран Центральной Азии намерен упрочить солидарность более 15 млн работников центрально-азиатского региона в стремлении к стандартам достойного труда и справедливой платы за него и повлиять на укрепление международной профсоюзной солидарности. Сообща мы намерены достигать общей для членов Совета цели - защиты интересов и прав человека труда. Со своей стороны, приложу свои знания и опыт для продвижения инициатив Совета на всех площадках международного профсоюзного движения», - сказал С. Даулеталин.

На заседании членов Совета-лидеров национальных профцентров стран Центральной Азии также было принято решение о включении в состав организации новых членов - Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии, по их ранее направленным заявкам.

Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Протокол о создании Совета подписали председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков, и председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода.

Цель Совета - консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав, и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.

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Фото: kasipodaq.kz