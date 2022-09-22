Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии
22 Сентября 2022, 20:29

Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте прошло второе заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

Единогласным решением членов СПСЦА председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем этой организации.

Сатыбалды Даулеталин поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит свой опыт для дальнейшего поступательного развития профсоюзного движения центрально-азиатского региона.

«Совет профсоюзов стран Центральной Азии намерен упрочить солидарность более 15 млн работников центрально-азиатского региона в стремлении к стандартам достойного труда и справедливой платы за него и повлиять на укрепление международной профсоюзной солидарности. Сообща мы намерены достигать общей для членов Совета цели - защиты интересов и прав человека труда. Со своей стороны, приложу свои знания и опыт для продвижения инициатив Совета на всех площадках международного профсоюзного движения», - сказал С. Даулеталин.

На заседании членов Совета-лидеров национальных профцентров стран Центральной Азии также было принято решение о включении в состав организации новых членов - Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии, по их ранее направленным заявкам.

Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Протокол о создании Совета подписали председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков, и председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода.

Цель Совета - консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав, и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.

Ранее сообщалось, что с оздано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в Казахстане.


Фото: kasipodaq.kz


Новости по теме
Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области
Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК
Читайте также
Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области
Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК
Вопрос переименования СВМДА будет обсуждаться - Кайрат Сарыбай
Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Казахстанские товары будут выводить на рынок Турции через крупный маркетплейс
Новости партнеров
Популярное
1 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
2 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
3 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Каннского фестиваля
4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив