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Satbayev University поднялся более чем на 3000 позиций в мировом рейтинге Webometrics.

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Февраля 2021, 09:24
Satbayev University поднялся более чем на 3000 позиций в мировом рейтинге Webometrics.

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован Мировой рейтинг Ranking Web of Universities (Webometrics) 2021 г. Satbayev University занял 3 783 место. По сравнению с показателями 2019 года поднялся на 3 380 позиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В глобальный рейтинг вошли 125 вузов Казахстана. Первые три места традиционно заняли многопрофильные университеты.

Satbayev University занял 4-е место в общем казахстанском рейтинге. И, соответственно, первое среди вузов РК технического профиля, что вновь подтверждает звание технического вуза номер один в Казахстане.

Webometrics Ranking of World Universities – это глобальный академический рейтинг мировых университетов, который публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.

Целью рейтинга является повышение присутствия научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль.


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