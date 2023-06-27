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Satbayev University открывает представительство в Узбекистане

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 17:14
Satbayev University открывает представительство в Узбекистане Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Делегация Satbayev University во главе с ректором Мейрамом Бегентаевым посетила с визитом Ташкентский международный университет Кимё. В рамках визита два университета подписали соглашение о намерениях по открытию представительства Satbayev University на базе Kimyo International University in Tashkent. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено сотрудничество в области науки и высшего технического образования, а также развитие совместных программ. Так, Satbayev University планирует открыть в Ташкенте такие образовательные программы как Space engineering, IT-Technologies, Material Science и «Машиностроение». Сейчас университет состоит из пяти высших образовательных школ.

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Представительство Satbayev University в Узбекистане предоставит узбекским студентам возможность получить качественное образование в области инженерии и станет важным шагом в развитии сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в области науки и высшего технического образования.

«Наш новаторский продукт произведет революцию в области образования и будет способствовать развитию экономики обеих стран», - заявил ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

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Ташкентский международный университет Кимё – первое частное высшее учебное заведение в Узбекистане, которое было создано в 2018 году как «Технический институт Ёджу» в Ташкенте. Оба университета имеют обширный опыт в области науки и образования, и данное сотрудничество открывает новые возможности для студентов и преподавателей обеих стран.

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Образование   Вузы   Узбекистан   Миннауки и высшего образования РК  
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