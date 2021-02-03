«Сарыарка» завоевала первый трофей в сезоне, выиграв Parimatch - Кубок Казахстана по хоккею 2021

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся финал Parimatch - Кубок Казахстана по хоккею 2021. В решающем поединке турнира «Торпедо» и «Сарыарка» выявили победителя только в овертайме, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея. Об этом передает МИА «Казинформ».

Первый период главного матча турнира остался за устькаменогорцами, которые открыли счёт усилиями Дмитрия Стулова на 16-й минуте матча. Во втором отрезке «Торпедо» могло развить успех. Однако отличились, напротив, карагандинские хоккеисты. Вадим Зеленков реализовал большинство незадолго до второго перерыва. Заключительная треть матча прошла без заброшенных шайб.

Победитель встречи и обладатель первого трофея в сезоне 2020/2021 определился в овертайме. Автором «золотой» шайбы стал Сергей Голоднюк, который принёс победу «Сарыарке».

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Сарыарка» (Караганда) 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 15:48 – Стулов (Петросян, Архипов)

1:1 – 38:47 – Зеленков (Михайлов, Никулин) ГБ

1:2 – 62:05 – Голоднюк (Борисевич, Горбачев)

Вратари: Шутов – Бояркин