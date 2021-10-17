«Сарыарка» всухую обыграла «Кулагер» в матче чемпионата Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В повторном гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская «Сарыарка» всухую обыграла петропавловский «Кулагер», передает МИА «Казинформ».

«Увозим из Петропавловска четыре очка», - сообщила пресс-служба «Сарыарки» в Instagram .

Первый период повторного матча запомнился многочисленными удалениями. У гостей явно были проблемы с дисциплиной. На 7 минуте «орлы» грамотно воспользовались численным большинством. После передачи Александра Борисевича, Эмиль Нургалиев вывел «желто-черных» вперед. А спустя минуту карагандинцы, играя в формате 5 на 3, укрепили свое преимущество. Шайба на счёту Саяна Данияра. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Сарыарки», рассказали в пресс-службе карагандинского клуба.

Во второй двадцатиминутке рисунок игры особо не изменился. Подопечные Леонида Тамбиева большую часть времени провели в зоне соперника. На 25 минуте Михаил Рахманов довёл отрыв до трех шайб. После у хозяев арены была хорошая возможность отыграть одну шайбу при игре в формате 5 на 3. Но своим шансом «Кулагер» не воспользовался. Как итог к перерыву счёт на табло 3:0 в пользу карагандинской ледовой дружины.

В заключительной трети матча команды результативной игрой болельщиков не порадовали. Моменты были. Голкиперы команд на последнем рубеже действовали безупречно. Отдельно хочется отметить игру Жакена Ибрагимова. В первом же матче нынешнего сезона молодой кипер «орлов» показал достойный уровень и завершил игру «сухарем». 3:0, одерживаем уверенную победу в повторном матче.

Следующие матчи карагандинская ледовая дружина проведёт в гостях против «Арлана». Игры пройдут 19-20 октября.

Отметим, на 17 октября «Сарыарка» находится на втором месте рейтинга чемпионата. На первом – кокшетауский «Арлан».

Кулагер (Петропавловск) - Сарыарка (Караганда) 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

0:1 - Нургалиев (Борисевич) - 06:41 ГБ

0:2 - Данияр (Борисевич, Сиксна) - 07:50 ГБ

0:3 - Рахманов - 24:23

Вратари: Грязнов - Ибрагимов