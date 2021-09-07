«Сарыарка» снова уступила «Арлану» в матче чемпионата РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» провела повторный матч чемпионата РК с «Арланом» из Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сарыарка» проиграла второй матч подряд «Арлану», пропустив одну шайбу во втором периоде.

Следующую игру «Сарыарка» проведет на выезде 17 сентября против усть-каменогорского «Алтая-Торпедо», а «Арлан» 10 сентября принимает «Актобе».

«Сарыарка» — «Арлан» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 36:14 Маркелов (Михайлов, Пархоменко). В равенстве

Вратари: Еремеев — Румянцев