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    01:44, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Сарыарка» снова уступила «Арлану» в матче чемпионата РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» провела повторный матч чемпионата РК с «Арланом» из Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Сарыарка» проиграла второй матч подряд «Арлану», пропустив одну шайбу во втором периоде.

    Следующую игру «Сарыарка» проведет на выезде 17 сентября против усть-каменогорского «Алтая-Торпедо», а «Арлан» 10 сентября принимает «Актобе».
    «Сарыарка» — «Арлан» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Шайбы:
    0:1 — 36:14 Маркелов (Михайлов, Пархоменко). В равенстве
    Вратари: Еремеев — Румянцев

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