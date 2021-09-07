01:44, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6
«Сарыарка» снова уступила «Арлану» в матче чемпионата РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Карагандинская «Сарыарка» провела повторный матч чемпионата РК с «Арланом» из Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Сарыарка» проиграла второй матч подряд «Арлану», пропустив одну шайбу во втором периоде.
Следующую игру «Сарыарка» проведет на выезде 17 сентября против усть-каменогорского «Алтая-Торпедо», а «Арлан» 10 сентября принимает «Актобе».
«Сарыарка» — «Арлан» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 36:14 Маркелов (Михайлов, Пархоменко). В равенстве
Вратари: Еремеев — Румянцев