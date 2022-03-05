«Сарыарка» проиграла «Краковии» в первом матче финала Континентального Кубка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках финального раунда Континентального Кубка карагандинская «Сарыарка» проиграла польской «Краковии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил нападающий Михаил Рахманов.

Краковия (Краков) - Сарыарка (Караганда) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)





0:1 - Рахманов (Аноховский, Барбашев) - 03:47

1:1 - Попитич (Соловьёв) - 27:10 ГМ

2:1 - Гула (Мищенко) - 34:45





Вратари: Перевозчиков - Шутов