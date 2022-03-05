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    15:39, 05 Март 2022 | GMT +6

    «Сарыарка» проиграла «Краковии» в первом матче финала Континентального Кубка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках финального раунда Континентального Кубка карагандинская «Сарыарка» проиграла польской «Краковии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил нападающий Михаил Рахманов.

    Краковия (Краков) - Сарыарка (Караганда) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)


    0:1 - Рахманов (Аноховский, Барбашев) - 03:47

    1:1 - Попитич (Соловьёв) - 27:10 ГМ

    2:1 - Гула (Мищенко) - 34:45


    Вратари: Перевозчиков - Шутов


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