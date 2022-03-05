15:39, 05 Март 2022 | GMT +6
«Сарыарка» проиграла «Краковии» в первом матче финала Континентального Кубка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках финального раунда Континентального Кубка карагандинская «Сарыарка» проиграла польской «Краковии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил нападающий Михаил Рахманов.
Краковия (Краков) - Сарыарка (Караганда) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 - Рахманов (Аноховский, Барбашев) - 03:47
1:1 - Попитич (Соловьёв) - 27:10 ГМ
2:1 - Гула (Мищенко) - 34:45
Вратари: Перевозчиков - Шутов