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    00:36, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Сарыарка» проиграла «Арлану» в первом матче нового сезона чемпионата РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матчем между карагандинской «Сарыаркой» и «Арланом» из Кокшетау стартовал новый сезон чемпионат Казахстана по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сильнее оказалась кокшетауская команда.

    Следующую игру «Сарыарка» и «Арлан» проведут шестого сентября.
    «Сарыарка» — «Арлан» 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Шайбы:
    0:1 — 09:43 Боровков (Борисов, Пархоменко). В равенстве
    1:1 — 25:13 Кулиев. В большинстве
    1:2 — 51:39 Пархоменко (Маркелов, Евдокимов). В равенстве
    2:2 — 58:09 Данияр (Нургалиев, Зеленков). В равенстве
    2:3 — 60:20 Бердников. В равенстве

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