«Сарыарка» проиграла «Арлану» в первом матче нового сезона чемпионата РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матчем между карагандинской «Сарыаркой» и «Арланом» из Кокшетау стартовал новый сезон чемпионат Казахстана по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сильнее оказалась кокшетауская команда.

Следующую игру «Сарыарка» и «Арлан» проведут шестого сентября.

«Сарыарка» — «Арлан» 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 09:43 Боровков (Борисов, Пархоменко). В равенстве

1:1 — 25:13 Кулиев. В большинстве

1:2 — 51:39 Пархоменко (Маркелов, Евдокимов). В равенстве

2:2 — 58:09 Данияр (Нургалиев, Зеленков). В равенстве

2:3 — 60:20 Бердников. В равенстве