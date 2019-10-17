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«Сарыарка» обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ

17 Октября 2019 03:09
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«Сарыарка» обыграла «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовый отрезок игры остался безголевым. Во втором периоде Александр Панков из Караганды оформил дубль. Павел Жирнов в третьей двадцатиминутке сумел поразить ворота гостей, но для овертайма этого не хватило. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz

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18 октября в Ижевске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Ижсталью».

«Молот-Прикамье» — «Сарыарка» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 23:48 Панков (Сиксна, Кузнецов). В большинстве

0:2 — 31:24 Панков. В большинстве

1:2 — 51:16 Жирнов (Марков). В большинстве

Вратари: Шпаков 00:00 — 31:24, Шугаев 31:24 — 60:00 — Рейзвих

Штраф: 30:20 (2:6, 4:0, 24:14).

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Ключевые слова: Спорт,
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