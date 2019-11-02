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«Сарыарка» обыграла «Металлург» в матче ВХЛ
2 Ноября 2019 23:11
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде «Сарыарка» в матче чемпионата повторно ВХЛ сыграла с новокузнецким «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Еще в стартовой двадцатиминутке карагандинец Сергей Кузнецов и новокузнечанин Максим Кицын обменялись шайбами, а затем два периода и овертайм остались безголевыми. В серии буллитов победа досталась хозяевам льда.
5 ноября в Караганде «Сарыарка» сыграет с усть-каменогорским «Торпедо».
«Сарыарка» — «Металлург» 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 17:09 Кузнецов (Лукин, Ремов). В большинстве
1:1 — 19:10 Кицын (Бутузов). В равенстве
Вратари: Рейзвих — Литвинов
Штраф: 10:14 (6:10, 4:2, 0:2, 0:0).
Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
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