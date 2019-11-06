Сарсенкуль Рысбекова завоевала олимпийскую лицензию по стендовой стрельбе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе на чемпионате Азии по стендовой стрельбе завершились женские соревнования в дисциплине «трап». Казахстанка Сарсенкуль Рысбекова по итогам выступления завоевала олимпийскую лицензию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Путевку на ОИ-2020 в Токио ей принесло второе место. Согласно регламенту олимпийской квалификации, в этой дисциплине на ЧА разыгрывались три лицензии, одна из которых досталась Рысбековой.

Первое место заняла Рэй Бассил, представляющая Ливан. Бронзовую медаль завоевала Ю Ван Лю из Тайбэя.

Отметим, что в активе сборной Казахстана уже 22 лицензии. Ранее норматив выполнили Ришат Хайбуллин (спортивное скалолазание), Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев), пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде), Екатерина и Александра Немич (артистическое плавание), Милад Карими (спортивная гимнастика), Валентина Исламова (женская борьба), Асхат Дильмухамедов (греко-римская борьба), Мейрамбек Айнагулов (греко-римская борьба), Алишер Ергали (вольная борьба), Эльмира Сыздыкова (женская борьба), Нурислам Санаев (вольная борьба), Даулет Ниязбеков (вольная борьба), Данияр Кайсанов (вольная борьба). Во всех видах борьбы лицензии являются неименными.

Добавим, что также на ЧА женская команда по стендовой стрельбе отметилась золотой медалью.