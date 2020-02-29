Сарайшык должен войти в число туристических объектов – Бейбит Мамраев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сарайшык должен войти в число туристических объектов. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев в ходе круглого стола «Сарайшык – наследие великой степи: государственность и историческая преемственность», посвященного 750-летию Золотой Орды, 575-летию со дня рождения Касым хана и 555-летию Казахского ханства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы поднимаем вопрос сохранения нашего культурного наследия. Учитывая все ваши предложения, готовы в дальнейшем работать над ними. Хотелось отметить, что поступило предложение о проведении научно-исследовательского конкурса, посвященного эпохе Золотой Орды. Последние два года из республиканского бюджета выделяются 3 млрд тенге на научно-исследовательскую работу молодых ученых. Поэтому если будут предложения, мы готовы поддержать», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев.

Также он отметил, что в конце прошлого года был принят закон о сохранении историко-культурного наследия.

«Думаю, вы все знакомы с этим законом. Теперь подготовкой нормативно-правовых документов, вступлением закона в силу занимается Министерство культуры и спорта РК. Необходимо проводить экспедиции, чтобы сохранить наше культурное и историческое наследие. Старинные дороги, пастбища, джайлау, зимовки – все это наша история», - пояснил депутат.



Кроме того, Бейбит Мамраев отметил, что десяти регионам было поручено развивать направление туризма, однако в их числе нет Сарайшыка.

«Сарайшык должен войти в число туристических объектов. Для этого необходимо готовить больше кадров по специальности «археология». Необходимо больше практики, чтобы в стране у нас были опытные и профессиональные археологи», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК.