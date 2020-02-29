Сарайшык должен войти в число туристических объектов – Бейбит Мамраев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сарайшык должен войти в число туристических объектов. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев в ходе круглого стола «Сарайшык – наследие великой степи: государственность и историческая преемственность», посвященного 750-летию Золотой Орды, 575-летию со дня рождения Касым хана и 555-летию Казахского ханства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня мы поднимаем вопрос сохранения нашего культурного наследия. Учитывая все ваши предложения, готовы в дальнейшем работать над ними. Хотелось отметить, что поступило предложение о проведении научно-исследовательского конкурса, посвященного эпохе Золотой Орды. Последние два года из республиканского бюджета выделяются 3 млрд тенге на научно-исследовательскую работу молодых ученых. Поэтому если будут предложения, мы готовы поддержать», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев.
Также он отметил, что в конце прошлого года был принят закон о сохранении историко-культурного наследия.
«Думаю, вы все знакомы с этим законом. Теперь подготовкой нормативно-правовых документов, вступлением закона в силу занимается Министерство культуры и спорта РК. Необходимо проводить экспедиции, чтобы сохранить наше культурное и историческое наследие. Старинные дороги, пастбища, джайлау, зимовки – все это наша история», - пояснил депутат.
Кроме того, Бейбит Мамраев отметил, что десяти регионам было поручено развивать направление туризма, однако в их числе нет Сарайшыка.
«Сарайшык должен войти в число туристических объектов. Для этого необходимо готовить больше кадров по специальности «археология». Необходимо больше практики, чтобы в стране у нас были опытные и профессиональные археологи», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК.
- Необходимы археологи, востоковеды, которые будут заниматься исследованием Сарайшыка – Ханкелди Абжанов
- День благодарности отметили в особом формате в Туркестане
- 29 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 29 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
- 71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
- Даурен Абаев поделился социальным роликом из цикла «Мы вместе!»: посвящается Александру Затаевичу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана