Сарань вышла из числа моногородов Карагандинской области

В Карагандинской области в статусе моногорода остаются Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Абай. Благодаря работе по диверсификации экономики, Сарань выведена из этой категории, передает корреспондент агентства Kazinform.

Развитие моногородов области обсудили на совещании областного акимата.

— В Карагандинской области четыре моногорода — это Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей — 312 тыс. чел, или 28% от населения области. Посредством проведённой масштабной работы по диверсификации экономики город Сарань, где в 2021 году была запущена и успешно функционирует индустриальная зона Saran и реализован ряд крупных якорных проектов, выведен из категории моногородов приказом Министерства экономики РК, — информировала руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.

Она отметила, что с 2022 года реализуется Дорожная карта по развитию моногородов. Ведется работа по улучшению инфраструктуры. В 2023 году было реализовано 56 проектов. В Балхаше продолжается реконструкция водопроводных и тепловых сетей. Тепловые сети модернизируются в Темиртау, в Шахтинске меняют водопроводные сети.

Одна из главных задач — диверсификация экономики, локализация МСБ вокруг градообразующих компаний, привлечение новых инвесторов.

В моногородах планируют создавать малые промышленные зоны, используя для этого пустующие помещения. В свою очередь, местные власти подведут туда недостающую инфраструктуру.

Фото: акимат города Сарань

— Для нас диверсификации экономики — одна из приоритетных задач. На сегодняшний день вокруг нашей градообразующей компании сформирован пояс малых и средних предприятий в количестве более 200. Из них 50 это наши местные темиртауские предприятия, которые занимают нишу по востребованным для комбината услугам и работам. Это и сфера логистики, и металлообработка, различные виды сервиса, транспорт, — отметил аким Темиртау Ораз Таурбеков.

Он сообщил, что в этом году планируется запуск двух крупных проектов: по производству спецкокса и продукции для горношахтной отрасли. Для информирования инвесторов в городе разработали специальный гид.