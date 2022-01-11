Сара Мустафина: Благодаря четким приказам Президента  достигнута главная цель – не допустить государственного переворота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря четким приказам Президента РК Касым-Жомарта Токаева достигнута главная цель – не допустить государственного переворота. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразила ветеран казахстанской журналистики Сара Мустафина.

«Общественность страны активно высказывает поддержку действиям и решениям Президента РК Касым-Жомарта Токаева, принятым в самый страшный период террористических атак, совершенных бандформированиями во многих наших городах, в том числе и в Алматы. Именно благодаря его четким приказам достигнута главная цель – не допустить государственного переворота. Принято немало смелых, верных, судьбоносных решений в защиту страны и родного народа, в частности обращение к ОДКБ, введение ЧП и другие. Как журналист, всю жизнь проработавший в Казинформе, хочу отметить одно из не менее важных решений Главы государства – оперативно налаживать оповещение населения обо всем происходящем в стране. Известно, информационный голод – не менее страшный, чем физический. Без еды, на одной воде можно продержаться долго. Но в наш информационно насыщенный век, уже привыкший ко всем IT-технологиям, в первую очередь к Интернету, не знать, что творится не то, что в мире, но и в своей стране, в своем городе – это нонсенс, трудно воспринимаемое явление, что может привести к массовому психозу и другим последствиям», - считает ветеран казахстанской журналистики.

Поэтому, как отметила Сара Мустафина, несмотря на различные препятствия, в том числе технические, буквально сразу же Акорда наладила рассылку сообщений для населения, вещание ряда телеканалов и новостных агентств, которые честно, без утайки рассказывают о ходе всех событий.

«Правда нужна всегда, пусть и дозированная, но правда. Молчание гораздо хуже. Уверена, что все казахстанцы благодарны и поручению Президента операторам связи начислить всем своим абонентам бесплатно по 200 sms/300 минут. Каждый человек, после первого испуга, думает о судьбе родных, находящихся и в соседнем районе, и в других уголках страны. Такие шаги, несомненно, служат стабилизации в обществе, снижению социальной напряженности, прибавляют уверенности в себе и веры в руководство РК. Как говорили древние мудрецы, все пройдет, пройдет и это. И, как показывает мировая история, жизнь стран после таких потрясений не бывает прежней. Верю и очень надеюсь, что мы все извлечем ценный урок из этих событий и сделаем все, чтобы наша жизнь стала намного лучше, и мы были спокойны за будущее Казахстана, за наших детей и внуков», - отметила ветеран казахстанской журналистики Сара Мустафина.