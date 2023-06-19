Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вновь порадовали казахстанских любителей тенниса наши юниоры, которые добились хороших результатов на международных турнирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Грузии завершился турнир J30 TBILISI ITF «MZIURI CUP» 2023 среди игроков до 18 лет. Карагандинка Яна Ким с Амирой Казтуган из Актобе в напряженной борьбе уступили в финале россиянкам Марии Бахтиной/ Нине Созаоновой со счетом 5:7, 6:4, 2:10.

Там же в Грузии, но уже на турнире серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, казахстанец Родион Трайгель стал финалистом и в одиночном, и в парном разрядах. В финале одиночки он уступил первому сеянному - россиянину Ивану Макарову 7:6(4), 4:6, 3:6, а в парном разряде Родион с Мансуром Саиновым не смогли сломить напор противников - Ивана Макарова и Ягыза Йылдыза (Турция) - 3:6, 4:6.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился турнир под эгидой Азиатской федерации тенниса. Казахстанка Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой соревнования. В матче за титул одиночки Сара обыграла свою соотечественницу Адель Хусаинову 6:2, 6:2, а в парном разряде в дуэте с Виолеттой Волковой (Казахстан) победила Адель Хусаинову/Екатерину Кирюшенко - 6:4, 7:5.