Сапсерфинг стал новым летним трендом среди жителей Астаны

В Астане сапсерфинг стал новым трендом летнего сезона. Жители города проявили большой интерес к прогулкам по воде на сапбордах. Что это за вид спорта и почему его популярность резко выросла? Корреспондент агентства Kazinform сам встал на сапборд и проверил, чем же привлекают прогулки по воде.

Сотни человек еженедельно катаются на сапбордах на реке Есиль

Если посмотреть на набережную Есиля, можно увидеть людей, которые сидя на водной доске или стоя на ней, гребут по реке. В социальных сетях также часто появляются видео о сапсерфинге. Эта доска, напоминающая лодку, но без бортов, называется сапбордом. А передвижение по воде на ней с помощью весла, стоя или сидя, называется сапсерфингом или SUP-бордингом.

Фото: Kazinform

За последние два года этот вид спорта получил широкое распространение в стране, и им начали интересоваться люди разных возрастов. Особенно любители сапсерфинга ценят возможность отдохнуть на природе и покататься по воде на сапборде.

Фото: Kazinform

Есть и те, кто организует специальные туры и помогает желающим освоить сапсерфинг. Один из них — Куаныш Тлепберген. Он ежедневно проводит туры продолжительностью более двух часов. По его словам, в организованных им сапсерфинг-турах в этом летнем сезоне приняли участие более 1,5 тысячи человек.

— Мы выходим на воду пять раз в день, в каждой группе по шесть человек. Количество посетителей превышает 100 человек в неделю. С апреля по август к нам пришли 1,5 тысячи человек. Думаю, до конца сезона этот показатель превысит 2 тысячи. В этом году посетителей очень много. Особенно высокий спрос был в июне, поскольку это начало лета и время, когда у школьников начинаются каникулы, — говорит инструктор.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Это данные только одного организатора. В столице работает немало туров по сапсерфингу, поэтому общее число людей, увлекающихся этим видом спорта, вероятно, значительно выше.

Свобода на сапборде

Река Есиль хорошо подходит для занятий сапсерфингом. Вода здесь спокойная, волны небольшие, а городские пейзажи привлекают взгляд. Для тех, кто хочет побыть наедине с собой и отдохнуть в тишине, это отличный вариант.

Фото: Kazinform

Уметь плавать необязательно — достаточно надеть спасательный жилет и внимательно слушать инструктора. При соблюдении правил безопасности и правильном удержании равновесия встать на сапборд можно всего за пять минут. Это подтверждает опыт 49-летней Бейбит Жантасовой.

— Я давно мечтала попробовать сапсерфинг. Сегодня моя мечта сбылась. Мы провели на воде два часа. Повторяли упражнения, и в какой-то момент я уже совершенно свободно стояла на доске. Оказывается, ничего сложного нет. Это отличный способ отдохнуть на природе и получить заряд энергии. Особенно, когда появляются волны — выбрасывается адреналин и получаешь особые впечатления, — сказала она.

Фото: Kazinform

46-летнюю Залину Коныратову на сапсерфинг привела дочь. Сначала женщина боялась вставать на доску, но быстро освоилась и начала уверенно грести.

— Я пришла с дочерью. Сначала было страшновато. Но, когда заходишь в воду, оказывается, адреналин дает невероятный заряд энергии. Мне очень понравилось. Пока просто стоишь, немного страшно, но когда начинаешь сама грести, страх проходит. Можно спокойно проходить даже волны. Нужно рассказать сыновьям и мужу и обязательно прийти сюда вместе. Как хобби это просто замечательно, — поделилась она.

Фото: Kazinform

С наступлением заката спрос на сапсерфинг возрастает. Когда горизонт окрашивается в розовые тона, многие посетители спешат сделать красивые фотографии. Другие сидят на сапбордах, наслаждаются спокойствием воды и окружающей природой.

— Сегодня я впервые встала на сапборд. Получила невероятную энергию. Когда проплывают теплоходы, появляются волны. Ощущение адреналина в этот момент особенное. Я бы пригласила на сапсерфинг людей всех возрастов. Сама хочу приходить сюда каждую неделю. Здесь можно забыть обо всех лишних мыслях и почувствовать свободу. Будто очищаешь сознание, — сказала Алина Коныратова.

Фото: Kazinform

Заниматься этим видом спорта могут жители разных возрастов. Одни приходят с детьми, другие берут с собой любимых собак и вместе катаются на сапборде.

Фото: Kazinform

В целом возраст посетителей сапсерфинга составляет от 18 до 65 лет. По словам инструктора, этим видом отдыха увлекаются даже бабушки и дедушки. Некоторые планируют выходить на воду на рассвете, когда только начинает восходить солнце.

Польза сапсерфинга и стоимость сапборда

Вес надувного сапборда составляет около 5-8 килограммов. Его длина зависит от уровня и назначения. На сапбордах длиной более трех метров могут разместиться до двух-трех человек. Стоимость начинается от 80 тысяч тенге и может достигать 1 млн тенге.

Фото: Kazinform

Интересно, что существует и так называемый «дикий сапсерфинг». В этом случае профессионалы катаются по волнам, получая более яркие впечатления.

— Если в 2023 году профессионально сапсерфингом занимались всего несколько человек, то в этом году их число приблизилось к 500. Однако к нам чаще приходят новички. Для опытных спортсменов профессионального уровня у нас есть направление «дикий сапсерфинг». Там волны значительно выше. Можно выполнять различные повороты, поднимать и менять положение сапборда и даже проплывать определенные участки по воде, — рассказал инструктор.

При занятиях сапсерфингом активно работают мышцы, а также укрепляется сердечно-сосудистая система. По словам инструктора, за час занятий можно сжечь до 500 калорий. Поэтому сапсерфинг также может способствовать снижению лишнего веса.