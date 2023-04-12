Сапаргали Курымбаева назначили начальником отдела по ЧС Приозерска

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – Приказом руководителя департамента по ЧС Карагандинской области на должность начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Приозерска назначен подполковник гражданской защиты Сапаргали Курымбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента по ЧС Карагандинской области полковник Акылбек Ахметжанов представил нового начальника личному составу.

Сапаргали Курымбаев родился в 1980 году. Выпускник университета «Сырдарья» и Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауезова. Службу в органах гражданской защиты начал в 2007 году в должности дознавателя отдела противопожарной службы Приозерска.

До нового назначения Сапаргали Курымбаев занимал должность начальника пожарной части №15.