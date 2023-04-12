Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Сапаргали Курымбаева назначили начальником отдела по ЧС Приозерска

Агата Мухамеджанова
12 Апреля 2023, 15:20
Сапаргали Курымбаева назначили начальником отдела по ЧС Приозерска Фото: gov.kz

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – Приказом руководителя департамента по ЧС Карагандинской области на должность начальника отдела по чрезвычайным ситуациям города Приозерска назначен подполковник гражданской защиты Сапаргали Курымбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента по ЧС Карагандинской области полковник Акылбек Ахметжанов представил нового начальника личному составу.

Сапаргали Курымбаев родился в 1980 году. Выпускник университета «Сырдарья» и Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауезова. Службу в органах гражданской защиты начал в 2007 году в должности дознавателя отдела противопожарной службы Приозерска.

До нового назначения Сапаргали Курымбаев занимал должность начальника пожарной части №15.


Карагандинская область   Назначения   Регионы   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
200 призывников сбежали из Казахстана в Россию
200 призывников сбежали из Казахстана в Россию
Черный список застройщиков обновили в столице
Черный список застройщиков обновили в столице
Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан
Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан
Троих подозреваемых по делу о сепаратизме поместили в изолятор в СКО
Троих подозреваемых по делу о сепаратизме поместили в изолятор в СКО
270 военных погибло в Казахстане с 2020 года
270 военных погибло в Казахстане с 2020 года
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов
Часть воинских частей в Казахстане не охвачена видеонаблюдением
Часть воинских частей в Казахстане не охвачена видеонаблюдением
11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане
11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане