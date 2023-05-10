Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Сапар Сатаев. До этого он возглавлял город Приозерск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов принял участие в третьей, внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил нового руководителя города, поставив перед ним ряд задач. Депутаты одобрили кандидатуру.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП «Казахавтодор», был заместителем директора, и. о. директора КГКП «Ботақара су қожалығы».

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял посёлок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.

С мая 2021 года и до настоящего назначения был акимом города Приозерска.

Кайрат Камзин, возглавлявший Балхаш, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.