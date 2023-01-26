Санжар Ташкенбай выиграл «золото» ЧА-2023 до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел финальный поединок чемпионата Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В битве за «золото» весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретился на ринге с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. Итогом боя стала победа казахстанца раздельным решением судей. Он выиграл золотую медаль ЧА-2023 до 22 лет, а Шодиержон Меликузиев стал серебряным призером.

Санжар Ташкенбай является чемпионом Азии-2022 среди взрослых, а также «молодежным» чемпионом мира 2021 года.

Сегодня в финалах от Казахстана выступят еще пятеро боксеров: Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Диас Молжигитов вышел в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу, победив представителя Китая Аиликути Кахаера. Также Жасмин Кизатова завоевала первое «золото» на турнире, одолев представительницу Узбекистана Азизу Зокирову. Второе «золото» взяла Гульсая Ержан. Всего женская сборная Казахстана по боксу завоевала девять медалей на данном чемпионате.

Фото: sports.kz