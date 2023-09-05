Санжар Шалекенов возглавил Национальный научный онкологический центр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра здравоохранения Санжар Булатович Шалекенов назначен председателем правления ТОО «Национальный научный онкологический центр». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Шалекенов Санжар Булатович – кандидат медицинских наук, Phd – Doctor der Medizin (Германия), доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), доцент кафедры урологии КазНУ им. аль-Фараби.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности «Лечебное дело»; РГКП «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей»; интернатуру по специальности «Хирургия», клиническая ординатура, квалификация – «Уролог-онколог»; магистратуру в Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» по специальности – «Общественное здравоохранение».

Трудовую деятельность Санжар Булатович начал в 2006 году в отделении уроандрологии Центральной городской клинической больнице №12 города Алматы. Затем - работа клиническим ординатором на кафедре урологии в Алматинском городском институте усовершенствования врачей города Алматы.

С января 2009 года работал в должности ассистента кандидата медицинских наук кафедры урологии в Алматинском городском институте совершенствования врачей города Алматы, затем – врачом отделения урологии в АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» города Астаны.

С августа 2010 по 2011 годы был врачом-эндоскопистом отделения урологии городской клинической больницы №2 города Астаны, затем врачом консультативно-диагностического отделения РГП «Больница УДП РК города Астаны».

Занимал должность заместителя главного врача ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы».

С 2017 по 2019 гг. – доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО).

2019-2021 гг. – доцент кафедры урологии КазНУ им. аль-Фараби.

В апреле 2021 года занял должность управляющего директора по научной и образовательной деятельности в ТОО «Национальный научный онкологический центр», последовательно занимая должность заместителя председателя правления правления по научной и образовательной деятельности ТОО «Национальный научный онкологический центр».

С марта по август 2023 года исполнял обязанности председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».