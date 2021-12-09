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Санжар Досжанов выиграл чемпионат Казахстана по вольной борьбе
9 Декабря 2021 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане определились победитель и призеры чемпионата Казахстана по вольной борьбе в категории до 65 килограммов. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Чемпионом в этом дивизионе стал столичный вольник Санжар Досжанов. В финале он победил Адиля Оспанова (Карагандинская область) со счетом 3:0.
Бронзовую медаль завоевал Рифат Сайболатов из Павлодара.
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