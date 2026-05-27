Санврачи выявили нарушения при подготовке лагерей в Костанайской области

В Костанайской области при подготовке детских лагерей к лету специалисты выявили ряд проблемных вопросов — часть объектов нуждается в ремонте и обновлении материально-технической базы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году в регионе планируют открыть 12 загородных лагерей и 431 пришкольную площадку. Сейчас на объектах проводят дезинфекцию помещений и систем водоснабжения, ремонтируют спальные корпуса и пищеблоки, благоустраивают территории, подготавливают пляжи и водоемы к купальному сезону, а также проверяют качество питьевой воды и организацию питания.

Как отметил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, особое внимание уделяется медицинскому сопровождению детей и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Для персонала предусмотрены обязательные инструктажи. При этом обязательным условием начала работы лагерей остается получение санитарно-эпидемиологического заключения. Без него эксплуатация объектов запрещена.

Несмотря на проводимую работу, мониторинг готовности лагерей показал ряд проблемных вопросов. Среди них — необходимость капитального ремонта отдельных объектов, недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами и высокий уровень износа материально-технической базы.

В связи с этим профильные службы предлагают усилить ведомственный и межведомственный контроль за подготовкой лагерей, принять меры по привлечению медицинских работников, включая врачей, а также завершить ремонтно-восстановительные работы в установленные сроки.

– На сегодняшний день в территориальные управления поступили два обращения на получение санитарно-эпидемиологических заключений — от лагерей «Болашак» и «Достық» Карабалыкского района, – прозвучало в выступлении.

Отметим, в прошлом году случаев пищевых отравлений и жалоб от населения зарегистрировано не было. Однако двум лагерям отказали в выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. В лагере «Достык» выявили нарушения санитарных требований, отсутствие ремонта и необходимых дезинфекционных мероприятий, а лагерь «Светофор» предоставил неполный пакет документов.