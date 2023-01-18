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Санврачи СКО проверили воду в местах ее забора в день Крещения

18 Января 2023, 14:17
Санврачи СКО проверили воду в местах ее забора в день Крещения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В преддверии православного праздника Крещения санитарные врачи Северо-Казахстанской области проверили качество воды в местах ее забора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Гульнара Джаксылыкова сообщила, что всего проверили 20 мест водопользования. В том числе 14 для купания и забора воды, три купели на территории храмов и три только для забора воды – на озерах.

«Исследовали во всех водоемах и «иорданях». Несоответствующих проб на санитарно-химические, бактериологические и радиологические показатели не выявили», - сообщила Г.Джаксылыкова.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что проведут перед праздничными мероприятиями комиссионное обследование мест купания. В местах забора воды и купаний будут дежурить около 300 человек и 119 единиц техники. В том числе спасатели, полицейские, медики и представители местных исполнительных органов.


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