Санврачи СКО: приложение Ashyq не игрушка

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске участились случаи нарушения режима карантина людьми с «красным» и «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, горожане, которые должны находиться на карантине, посещают общественные места. Приложение Ashyq беспристрастно фиксирует нарушения. Не имеет значения, один раз выбежал человек «в магазин за хлебушком» или просто решил проверить статус, не выходя из дома.

«Граждане просят своих знакомых сфотографировать QR-код в общественных местах и отправить его им на телефон. Далее, не выходя из дома, сканируют QR-код, чтобы проверить работу приложения, либо дают свой гаджет для использования другим. Убедительно просим этого не делать, Ashyq автоматически определяет статус человека и гражданин регистрируется в единой базе как нарушитель карантина», - прокомментировали в пресс-службе.

В основном нарушения фиксируются в торговых центрах, рынках, магазинах, ЦОНах. Как только это происходит, возбуждается административное дело. Люди не могут доказать, что на самом деле не выходили из дома и не нарушали карантин. К ним применяются административные меры в виде штрафа. Для физических лиц - 30 МРП (87 510 тенге). С «желтым» статусом за первое нарушение предусмотрено предупреждение.

«С помощью системы Ashyq в области оштрафованы 66 человек почти на 2,8 млн тенге. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля напоминает, что приложение Ashyq не игрушка и просит с ответственностью и пониманием возможных последствий относиться к его функционированию. Граждане с положительным ПЦР-тестом на Covid-19 и лица из числа контактных с ними обязаны находиться на домашнем карантине 14 дней. Кстати, именно на 14-й день регистрируется основная масса нарушений. Карантин же начинается с момента получения положительного ПЦР-теста и длится 14 дней включительно», - добавили в пресс-службе.

Как только прошли 14 дней карантина, в приложении Ashyq статус изменится на «зеленый» или «синий» автоматически.

Проверить статус можно на сайте https://ashyq.kz/.