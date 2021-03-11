Санврачи СКО: Коронавирус чаще выявляют у жителей старше 60 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Т. Горлова отметила, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 26% - с 242 до 192 случаев. За минувшие сутки выявили 19 инфицированных, из которые у 16 были симптомы заболевания.

«Заболевают в основном граждане старше 60 лет – 29%, на возраст 50-59 лет приходится 19% от общего числа инфицированных, 40-49 лет – 13%. Наибольший удельный вес приходится на работающее население и пенсионеров», - рассказала Т. Горлова.

Через пограничные посты с 6 октября 2020 года по 10 марта 2021 года прошли 78,5 тысячи человек. Из них у 262 выявили коронавирус. В стационар направили 33 человека, у остальных симптомов не было, они проходили лечение амбулаторно. Во въезде отказали 484 иностранцам из-за отсутствия у них справки об отрицательном результате ПЦР-исследования.

С 21 февраля регион находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса. Вернулись к привычному режиму работы детские сады и учащиеся младших и выпускных классов с определенными ограничениями. Если в классе более 25 человек, то ответственность ложится на администрацию школы. За несоблюдение этого правила будут наказывать.

«Несмотря на пристальное внимание к школьникам, пять школ – Сивковская, Кустовская, Вагулинская, Чистовская и Калиновская средние школы - находятся на карантине из-за распространения коронавируса среди жителей сел. С 1 января заболели 120 учителей, из них 82 работали в офлайн-режиме. Среди учащихся с 1 сентября у 633 выявили коронавирус. Онлайн обучались 263 человека. На 11 марта нет фактов заболевания среди учащихся и детей», - проинформировала Т. Горлова.

Она добавила, что нахождение в «зеленой» зоне не отменяет мер санитарно-эпидемиологической безопасности. По-прежнему нужно сохранять социальную дистанцию, носить маски, чаще мыть и обрабатывать руки.

«Мы все ждем момента, когда сможем вернуться к привычной жизни. Когда это произойдет, сказать невозможно. Как минимум, необходимо привить 60-70% населения. Вакцинация является пока единственной альтернативой ограничительным мерам. На сегодняшний день первым компонентом привиты 2 030 человек. Из них 1 580 медицинских работников, 193 педагога, 257 полицейских. Полный курс вакцинации прошли 1 178 медработников. Самодисциплина наших граждан позволила добиться определенных успехов. Мы благодарим всех жителей области, которые с пониманием отнеслись к ограничениям, соблюдают все меры. Сейчас важно сохранить стабильность ситуации. В противном случае нас снова ожидают ограничения», - отметила Т. Горлова.