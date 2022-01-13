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Санврачи СКО: Большая часть заболевших гриппом – дети

13 Января 2022 15:45
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Санврачи СКО: Большая часть заболевших гриппом – дети

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что с начала эпидемиологического сезона – то есть с первого октября 2021 года – в регионе зарегистрировали 17 814 случаев заболевания ОРВИ. В прошлом году за этот же период выявили 13 221 случай. Рост в нынешнем эпидсезоне – на 34%. За последнюю неделю по области выявили 773 случая ОРВИ, из них 392 приходится на детей в возрасте до 14 лет.

В прошлом году в области не выявили ни одного случая гриппа. В этом году - уже 29, причем более 60% заболевших – дети.

«Все выявленные случаи гриппа относятся к типу А. В Петропавловске – 14 заболевших, в Мамлютском районе – девять, в Кызылжарском – три, в Тайыншинском и районе М. Жумабаева – по два. Традиционно вторая половина января и февраль – период сезонного роста вирусных заболеваний. Обычно продолжается он до конца марта», - сказал А. Кушбасов.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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