Санврачи рассказали об эпидситуации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По последним данным, всего в Акмолинской области зарегистрировано 3862 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Выявлено 1697 инфицированных с симптомами и 2165 случаев бессимптомного вирусоносительства. Среди них 92% - взрослые, 8% - дети до 14 лет. Зарегистрировано 77 летальных случаев (показатель смертности на 100 тысяч населения - 8,2).

«За 4 дня ноября зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (69 с симптомами, 43 случаев бессимптомного вирусоносительства). На стационарном лечении находятся 189 больных, 41 на амбулаторном лечении», - отметили в ведомстве.

По информации департамента, за последнюю неделю с 29 октября по 4 ноября зарегистрировано 198 случаев COVID-19, за предыдущую – 80 случаев, прирост – 0,8% (рост в 2,5 раза). За последние сутки зафиксировано 29 случаев заболевания.

«70% случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в первых числах ноября приходится на областной центр. В связи с этим по периметру города Кокшетау установлено шесть санитарных постов. Это позволит контролировать состояние здоровья въезжающих и выезжающих граждан, осуществляя обязательную термометрию, а также выявлять нарушителей карантинных режимов, благодаря специальному приложению, в которое заносятся данные всех заболевших и контактных лиц. Для этого будет достаточно вбить в планшет ИИН проезжающего», - добавили в ведомстве.

Чуть ранее в департаменте ответили на публикации об установке блок-постов вокруг Кокшетау.

«Постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области предписано временное установление периметра карантинной зоны города Кокшетау с установкой санитарных постов. В случае сохранения ситуации, при которой показатель количества инфицированных коронавирусной инфекцией будет идти по нарастающей, будут внесены изменения в постановление № 136 от 3 ноября т. г. и в соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии по периметру областного центра будут установлены блокпосты. Решения по авиа, железнодорожному сообщению принимаются департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте», - отметили в ведомстве.