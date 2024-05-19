Санврачи проводили проверки предпринимателей с нарушениями в Акмолинской области

Четыре факта проведения проверок предпринимателей с грубыми нарушениями со стороны санитарных врачей выявили в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в текущем году прокуратурой было выявлено четыре факта нарушения при проведении проверки предпринимателей со стороны органов санитарно-эпидемиологического контроля.

- К примеру, в отношении ТОО «МАСТ» должностным лицом УСЭК города Степногорска проверка проведена с превышением установленных законом сроков, вместо 19 проверка длилась 22 дня. По акту надзора проверка признана незаконной. Аналогично по схожим нарушениям признаны незаконными три другие проверки, - поделились в ведомстве.

За незаконные проверки по итогам четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности по ст.175 КоАП.

Всего с 2023 года по сегодняшний день прокуратурой выявлено 23 факта грубых нарушений прав предпринимателей. Среди них – 21 незаконная проверка и два незаконных вмешательства в предпринимательскую деятельность.