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    17:19, 19 Май 2024 | GMT +6

    Санврачи проводили проверки предпринимателей с нарушениями в Акмолинской области

    проверка
    Фото: pixabay.com

    Четыре факта проведения проверок предпринимателей с грубыми нарушениями со стороны санитарных врачей выявили в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в текущем году прокуратурой было выявлено четыре факта нарушения при проведении проверки предпринимателей со стороны органов санитарно-эпидемиологического контроля.

    - К примеру, в отношении ТОО «МАСТ» должностным лицом УСЭК города Степногорска проверка проведена с превышением установленных законом сроков, вместо 19 проверка длилась 22 дня. По акту надзора проверка признана незаконной. Аналогично по схожим нарушениям признаны незаконными три другие проверки, - поделились в ведомстве.

    За незаконные проверки по итогам четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности по ст.175 КоАП.

    Всего с 2023 года по сегодняшний день прокуратурой выявлено 23 факта грубых нарушений прав предпринимателей. Среди них – 21 незаконная проверка и два незаконных вмешательства в предпринимательскую деятельность.

    Теги:
    Степногорск Бизнес Регионы Другие государственные органы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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