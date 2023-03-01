Санврачи Алматы проверили БАДы и выявили несоответствие требованиям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты управлений санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проверили образцы биологически активных добавок (БАДов) и выявили факты несоответствия требованиям технических регламентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга безопасности продукции нашими специалистами за 2022 год был закуплен и исследован 31 образец биологически активных добавок, из которых 10 образцов не соответствовали требованиям технических регламентов: требования безопасности пищевых добавок по микробиологическим показателям - 5, несоответствие по маркировке - 5. За выявленные нарушения вынесен административный штраф на производителя БАД на сумму 2 450 400 тенге», - отметила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Она отметила, что процесс покупки БАДов для многих остается достаточно сложной задачей, так как на рынке представлен большой ассортимент продукции. Биодобавки не являются лекарственными средствами и не могут использоваться для лечения заболеваний. На упаковке продукта ставится соответствующая пометка.

«Пометка «не является лекарством» не означает, что биодобавки можно применять бесконтрольно. Некоторые из них содержат компоненты, которые могут вызывать опасные для здоровья и жизни побочные эффекты», - добавила спикер.

Санврач рекомендует жителям при осуществлении покупки обратить внимание на наименование БАД, на их фирменное наименование, место нахождения организации и наименование страны происхождения товара.

«Также следует обратить внимание на товарный знак изготовителя (при наличии), обозначения нормативной или технической документации, обязательным требованиям которых должны соответствовать БАД (для БАД отечественного производства и стран СНГ), на состав БАД с указанием ингредиентного состава в порядке, соответствующем их убыванию в весовом или процентном выражении, сведения об основных потребительских свойствах БАД и сведения о весе или объеме БАД, на сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний, на указание, что БАД не является лекарством, на дату изготовления, гарантийный срок годности или дату конечного срока реализации продукции, на условия хранения, на информацию о государственной регистрации БАД с указанием номера и даты. Подлинность подтверждается свидетельством о государственной регистрации и клиническими исследованиями. Если срок годности биодобавки истек, то принимать ее нельзя. Она не только не принесет пользы, но и может принести вред организму», - посоветовала Асель Калыкова.

Биологически активные добавки к пище ранее проверили также санврачи СКО.



