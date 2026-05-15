Санврачи Алматы назвали главные причины заражения гепатитом А

В Алматы за четыре месяца этого года зарегистрирован 21 случай вирусного гепатита А.

По данным в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 3,3 раза.

Из общего числа заболевших семь случаев приходится на детей до 14 лет, один — на подростка, еще 13 случаев зарегистрированы среди взрослых.

По данным эпидемиологов, в 38% случаев заражение было связано с употреблением плохо вымытых овощей и фруктов, в 47,6% случаев — с несоблюдением правил личной гигиены. Еще у части заболевших установлен контактно-бытовой путь передачи инфекции.

— Вирусный гепатит А — острое вирусное заболевание печени. Источник инфекции — больной человек. Вирус гепатита А передается через загрязненную воду, пищу и грязные руки. Поэтому элементарные правила гигиены остаются одной из главных мер защиты, — отметил руководитель ДСЭК Касымхан Алпысбайулы.

По его словам, наиболее эффективным способом профилактики остается вакцинация. В Алматы прививки против вирусного гепатита А бесплатно получают дети в возрасте двух лет и двух с половиной лет, а также непривитые контактные дети до 14 лет по эпидемиологическим показаниям.

Санитарный врач напоминает, что вирусный гепатит А поражает печень и может сопровождаться интоксикацией, слабостью, повышением температуры, расстройством пищеварения и желтушностью кожи и белков глаз. Инкубационный период заболевания составляет от 7 до 50 дней.

Для профилктики гепатита А нужно мыть руки, пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, а также избегать купания в загрязненных водоемах.

Специалисты также рекомендуют регулярно дезинфицировать поверхности и смартфоны, соблюдать чистоту дома и не отправлять заболевших детей в детские сады и школы.

— При первых симптомах необходимо сразу обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, — добавил Касымхан Алпысбайулы.

