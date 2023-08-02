Санврачи Актобе назвали районы с самым грязным воздухом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Небольшое загрязнение атмосферного воздуха в виде сероводорода, окиси углерода, фенола выявили актюбинские санитарные врачи в ходе контрольного отбора проб. Загрязнение воздуха, по мнению медиков, способствует развитию аллергии, заболеваний органов дыхания и даже онкологии. Об этом в ходе брифинга рассказали представители департамента санэпидконтроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя ДСЭК Нурлыбека Досжанова, за 6 месяцев 2023 года в Актобе было отобрано 876 проб атмосферного воздуха, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 30 проб. В данных пробах выявлено превышение таких загрязняющих веществ, как окись углерода, сероводород, фенол и пыль.

Превышение сероводорода выявлено по улице Рыскулова, проспекту Санкибай батыра, в поселке Акжар, на пересечении улицы Г.Жубанова и проспекта Абулхаир хана. Превышение по фенолу в контрольной точке - улицы Тургенева - Мира.

Грязный воздух влияет на показатели заболеваемости населения, считают санврачи.

Согласно данным Актюбинского областного филиала РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения», по городу Актобе среди неинфекционных заболеваний превышение областного показателя зафиксировано по онкологическим, дыхательным и аллергическим заболеваниям.

«В 2022 году онкологическая заболеваемость на 100 тысяч населения в Актобе составила - 197,3 (областной показатель -182,1), заболеваемость дыхательных путей - 16436,4 (областной показатель -15498), аллергия – 1666,2 (областной показатель -1573,2). Поэтому субъектам предпринимательства, расположенным в окрестностях города, следует проводить работы по озеленению територии в соответствии с мероприятиями, указанными в проектах», - говорит Досжанов.

В соответствии с санитарными правилами от 11 января 2022 года, утвержденными приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан, территории санитарно-защитной зоны необходимо озеленять на площади не менее 60% для следующих объектов: автозаправочные станции; стационарные торговые объекты с торговой площадью 1000 кв. м и более (индивидуальные торговые объекты, мелкооптовые торговые рынки, торговые рынки продовольственных и промышленных товаров); материальные склады; склады для хранения продуктов питания (мяса, молока, кондитерских изделий), овощей, фруктов, напитков и других продуктов питания.