Санврач ВКО Хамит Илюбаев - о работе до и в период пандемии, борьбе с опасными инфекциями и фейками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше сорока лет своей жизни Илюбаев Хамит Жамалиевич посвятил санитарной службе. Он знал на территории Уланского района санитарное состояние каждого родника, водопровода, бани, амбулатории и больницы. В прошлом году, когда вся страна начала вести усиленную борьбу с невидимым врагом, его многолетний опыт и накопленные знания помогли организовать качественную работу в Восточно-Казахстанской области. О работе санитарных врачей до и в период пандемии, борьбе с особо опасными инфекциями и фейками Хамит Илюбаев рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Илюбаев Хамит Жамалиевич – кавалер ордена «Қүрмет», врач высшей категории, награжден нагрудными знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», медалью «К 10-летию Конституции Республики Казахстан». В 1980 году он окончил Карагандинский государственный медицинский институт, по специальности «Санитарный врач». По распределению со своей супругой Салтанат Кунафияновной, окончившей в том же году по той же специальности институт, был направлен в Уланский район Восточно-Казахстанской области.

С августа 1980 года по сентябрь 1982 года работал санитарным врачом по коммунальной гигиене в Уланской районной санэпидстанции. С сентября 1982 года по июль 1985 года был заведующим эпидемиологического отдела Уланской районной санэпидстанции. С 1985 года по 2011 год занимал должность главного государственного санитарного врача Уланского района. С июня 2011 года в соответствии с ротацией был переведен и назначен руководителем отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями нынешнего Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

- Всю жизнь Вы посвятили медицине. Почему Ваш выбор пал на эту особую службу?

- Выбор пал на эту профессию, потому что эта специальность очень ценилась и имела хороший авторитет. Санитарно-гигиенический факультет Карагандинского государственного медицинского института ежегодно выпускал более 250 дипломированных специалистов. Работая санитарным врачом по коммунальной гигиене, я обеспечивал санитарный надзор за соблюдением санитарных требований на объектах водоснабжения, лечебно-профилактических учреждений, общественных бань, баз отдыха, занимался вопросами санитарной очистки и прочее. Работа была очень интересной, я знал на территории района санитарное состояние каждого родника, водопровода, бани, амбулатории и больницы. Санитарные врачи, обеспечивая санитарно-эпидемиологическое благополучие на вверенной территории, знали, что им, как молодым специалистам, государство предоставит все необходимые условия для работы. Сначала Уланский районный исполком народных депутатов (председатель райисполкома Сыркин Н.Г.) дал нам однокомнатную квартиру, затем через два года в 1982 году молодая семья справила новоселье в двухкомнатной квартире. Коллектив Уланской районной санэпидстанции был очень дружным. Из числа сотрудников СЭС для нас определили наставников: санитарного врача Сыдыкову Л.П. помощников эпидемиолога Долбиеву М.С., Сыркину В.Е.,Кислякову Л.И., которые оказали большую помощь в нашем становлении, как квалифицированных специалистов.

В то время кроме основной работы ты должен был обязательно заниматься общественной деятельностью. Меня избрали секретарем комитета комсомола Уланской центральной районной больницы. Комсомольская организация центральной районной больницы участвовала во всех общественных мероприятиях, проводимых в рамках района к юбилейным датам, организовывала к праздничным датам смотры художественной самодеятельности, соревнования по летним и зимним видам спорта. За активную работу был удостоен Почетной грамоты ЦК ЛКСМ Казахстана. Затем избирался председателем профсоюзной организации медицинских работников района. В период руководства профсоюзной организацией за счет средств профсоюза закупались лыжные принадлежности для членов профсоюза, бильярдные столы, волейбольные сетки и мячи. Мне посчастливилось в период становления независимости Республики Казахстан, как председателю Уланской районной избирательной комиссии, участвовать в работе на выборах депутатов первого Верховного Совета независимой РК, Президента Республики Казахстан.

- С какими особо опасными заболеваниями Вам приходилось сталкиваться в работе?

- В восьмидесятые годы на территории Восточно-Казахстанской области благодаря работе санитарно-эпидемиологической службе при взаимодействии с местной исполнительской властью сохранялось эпидемиологическое благополучие. Мне приходилось сталкиваться и проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия на территории Уланского района по локализации и ликвидации спорадических (единичных) очагов клещевого энцефалита, сибирской язвы, бруцеллеза, дифтерии, завозных случаев малярии.

- Расскажите о работе санитарных врачей до пандемии. Насколько была востребованной ваша деятельность?

- Работа санитарных врачей осуществлялась планомерно согласно годовых и комплексных планов работы на предстоящие пять лет. О востребованности нашей деятельности на уровне сельских районов свидетельствует оснащение до 2003 года Уланской районной санэпидстанции: три передвижные дезинфекционные камеры на базах автомобилей ГАЗ-52 и ГАЗ-53 для обработки очагов инфекционных заболеваний, три автомобиля (на базе УАЗ-469, УАЗ -452, ГАЗ-66) для планового обследования обьектов надзора и оператиного расследования случаев инфекционных заболеваний. Для улучшения работы и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района за счет своих финансовых средств Уланский районный исполком народных депутатов приобретал для Уланской районной санэпидстанции дезинфекционную камеру на базе автомобиля ГАЗ-53, передвижную санитарно-гигиеническую лабораторию на базе автомобиля ГАЗ-66.

- В период пандемии на Вас возложили особую миссию. Как справляетесь с поставленной задачей?

- До пандемии нам приходилось при регистрации в полном объёме проводить противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации спорадических очагов особо опасных инфекций (сибирской язвы, туляремии, дифтерии и другие) на ограниченной территории области. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году, когда одномоментно возникали практически на всей территории области очаги КВИ, высветила ряд проблем в организации противоэпидемической и профилактической деятельности по обеспеченности пирометрами для измерения температуры, СИЗами медицинских работников и сотрудников санитарной службы, инфекционными койками стационаров, оснащенность аппаратами ИВЛ и так далее.

- Как изменилась ваша работа в период пандемии?

- В период пандемии в несколько раз возросла нагрузка на эпидемиологов и санитарных врачей. Днями и ночами в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и в настоящее время сотрудники санитарной службы осуществляют свою деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выходу из локдауна. Благодаря сплоченной работе специалистов районного и областного уровня, самоотверженности и стойкости, область на протяжении последних недель находится в «зеленой» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации. Ряд эпидемиологов и санитарных врачей области переболели коронавирусом, затем снова встали в строй для борьбы с вирусом. К сожалению, не обошлось без потерь среди сотрудников нашей службы. При проведении противоэпидемической работы в очагах коронавируса не смогли спасти главного государственного санитарного врача Шемонаихинского района Попова В.В. Низкий поклон и вечная память таким героям...

- Информационное поле наполнилось недостоверными сведениями о коронавирусе. С какими фейками часто Вы сталкивались? Как боролись с ними?

- Мне приходилось чаще всего встречаться с фейками об искусственном происхождении вируса, о последствиях вакцинации против КВИ. Через социальные сети в комментариях лично разъяснял ложность слухов, также рассказывал о необходимости получения прививок.

- Как можно обеспечить коллективный иммунитет населения? Сколько человек в ВКО нужно привить для этого?

- Во всех странах, в том числе и в нашей стране, проводится активная работа с населением по обеспечению коллективного иммунитета через проведение прививок. Стараюсь везде при встрече с населением, друзьями разъяснять о необходимости получения прививок. Сам я получил полный курс вакцинации «Спутник V», супруга и взрослые дочери привилась вакциной «Hayat-Vax». Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% населения области. Этот вопрос находится на особом контроле нашей службы и акима области.

- Казахстанцев сейчас волнует главный вопрос - когда мы сможем вернуться к прежнему образу жизни? Поделитесь, пожалуйста, своими прогнозами.

-Я думаю, что при оптимистичном прогнозе и соблюдении всех ограничительных мероприятий населением и субьектами предпринимательства, создании коллективного иммунитета, жесткого контроля по предупреждению завоза КВИ международными рейсами возможно вернуться к прежнему образу жизни не раньше 1 квартала 2022 года. Пользуясь случаем, поздравляю всех неравнодушных людей в белых халатах, коллег из санитарно-эпидемиологической сферы с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Мы - воины, которые сегодня находятся на передовой в отражении невидимого врага. Поэтому желаю всем неутомимой энергии, сил, крепкого здоровья. С праздником!

- Спасибо за беседу! С наступающим праздником Вас!