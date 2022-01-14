Санврач столицы призвала в срочном порядке вакцинироваться и пройти ревакцинацию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова в связи с ухудшением эпидситуации обратилась к горожанам, передает МИА «Казинформ» на официальный сайт города Нур-Султан.
Сегодня с участием акима столицы А.Кульгинова, министра здравоохранения А. Гиният, руководителей Управздрава, поликлиник и инфекционных стационаров прошло заседание городского Штаба по вопросам эпидситуации. Были затронуты основные моменты по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Сархат Бейсенова напомнила, что в столице выявили штамм «Омикрон», который более контагиозен.
«Как я уже говорила ранее, у одного жителя города выявлен штамм «Омикрон», что говорит об опасности инфекции. Заражаемость очень высокая – более 5,5 тыс. случаев за сутки! Рост составляет почти в 7 раз! Заполняемость инфекционных коек дошло 70%. А связано все это с несоблюдением некоторыми жителями масочного режима, соцдистанции, пренебрежением вакцинации/ревакцинации, что способствует быстрому распространению более контагиозного штамма «Омикрон» на территории города», - подчеркнула Бейсенова С.
Санврач города обратилась к жителям с призывом в срочном порядке вакцинироваться/пройти ревакцинацию для спасения своего здоровья от заражения.
«В очередной раз призываю наших жителей вакцинироваться и пройти ревакцинацию тем, у кого подошёл срок. Коллективы также должны пройти ревакцинацию! Специалистами и учеными всего мира признано, что вакцинация против коронавируса эффективна и поможет избежать как самого заболевания, так и тяжёлого течения заболевания, летальных случаев от инфекции. Только с помощью вакцинации мы выберемся из оков пандемии! Прошу помнить, что сохранение и укрепление вашего здоровья зависит только от вас самих!», - отметила она.
Также Бейсенова привела статистику по вакцинированным в городе и поблагодарила граждан, кто проявил свою сознательность в этом вопросе.
«На сегодня по городу первым компонентом вакцинировались более 501 тыс. человек. Полную иммунизацию прошли более 70% населения. Но нельзя забывать также о ревакцинации. Только вакцинацией нам удастся одолеть пандемию. Каждый житель должен осознать, что выбраться из рук смертельной инфекции можно только с помощью вакцинации», - заключила Сархат Бейсенова.
Фото: Александр Куприенко
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