Санврач СКО: Мир вирусов развивается вместе с человечеством

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Что служит мерилом работы санитарных врачей и почему нужно изменить алгоритм работы службы - корреспондент МИА «Казинформ» в преддверии 30-летия Независимости РК разговаривала об этом с заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области Татьяной Горловой – санитарным врачом, которую сейчас знает практически каждый житель региона.

В профессии Т. Горлова с 1987-го года. Сразу после института ее приняли в отдел коммунальной гигиены областной санэпидемстанции. В трудовой книжке в тех пор менялись только должности, но не направление работы.

- Татьяна Леонидовна, почему выбрали такую, откровенно говоря, непопулярную и далеко не высокооплачиваемую специальность?

- Моя бабушка была участником ВОВ, фронтовой медсестрой. Помню, как она рассказывала, что даже в период войны не было эпидемий среди военнослужащих и бойцов. Чистота, питание во фронтовом госпитале организовывались так, чтобы поднять ребят на ноги. Бабушка была диетической сестрой и с волнением рассказывала, как они боялись санврачей. Но в то же время этот страх подвигал всех содержать в порядке лечебное учреждение, кухню. На семейном совете мы приняли решение, что я буду поступать в мединститут. Пошла на санитарно-гигиенический факультет. Хотелось приносить пользу, помогать людям. Шла по зову сердца. Санслужба важна и полезна для общества. Люди, которые идут сюда работать, они идут не за большими деньгами, а потому что хотят быть полезными.

- Вы в профессии более 30-ти лет. На Ваш взгляд, насколько изменилась санитарная служба с советских времен и до настоящего времени?

- Сама санитарная служба создана, чтобы обеспечить коллективное здоровье нации, повлиять на какие-то эпидемиологические, санитарно-гигиенические процессы, которые могут нанести серьезный вред здоровью населения. Одним из показателей нашей работы являются снижающиеся из года в год цифры инфекционной заболеваемости. Мы озабочены тем, чтобы было как можно меньше вакциноуправляемых инфекций, чтобы инфекционные заболевания не распространялись среди населения. Не буду скрывать, со временем стало сложнее работать. Ужесточились требования к регистрации проверок. Раньше санслужба имела доступ на любой объект, если была необходимость, когда были вспышки инфекционных заболеваний. Думаю, все понимают, что есть сферы деятельности, которые, никто, кроме санслужбы, не может проверить и повлиять. Это медучреждения, детские коллективы, приюты и дома престарелых. Есть масса таких объектов, которые проверят только органы санэпиднадзора. Поверьте, ограничение доступа, установление кратности посещения, преференции бизнеса не всеми предпринимателями оцениваются и не все социально ответственны, к сожалению.

Но в то же время работать стало интереснее. В годы независимости лаборатория санслужбы стала более современной, обеспечена высокоточным оборудованием. Наш центр экспертизы входит в 84 лаборатории, которым разрешено работ по международным регламентам. Мы говорим, что лаборатория – это наши глаза и уши. Доказательная база стала более серьезной. Мы работаем по большому количеству техрегламентов, делаем громадное количество исследований, выявляем опасную для жизни и здоровья продукцию.

Для более эффективной работы нашей службе необходимо дооснащение специальным автотранспортом. Понимаете, работа санитарных врачей в некотором смысле уникальна. Не каждый госслужащий своими руками отбирает пробы, смывы. На место нужно выезжать с термоконтейнером, в экипировке. Много специфических моментов, которые нужно соблюсти, чтобы исследования были корректными и легитимными.

Хотелось бы вернуть систему подготовки специалистов, санитарно-гигиенические факультеты. Последние годы показывают, насколько востребована специальность. Это очень узкая сфера знаний, которой нужно учиться всю жизнь.

- Последние два года особенно сложные для санитарных врачей. Приходилось ли раньше сталкиваться с массовыми эпидемиями?

- Простых времен для санитарной службы нет. Санслужба всегда старалась идти в ногу со временем, реагировать на современные вызовы.

Были вспышки пищевых отравлений. Была свидетелем вспышки кишечного заболевания в пионерском лагере. Заболели 24 ребенка. Достаточно увидеть, как на глазах обезвоживаются дети, им ставят системы буквально на носилках и увозят на «скорой», чтобы осознать важность работы. 10 лет назад было отравление в детском кафе. Ребятишки попили молочный коктейль с сальмонеллой. Как-то в наш регион пытались ввести 180 тонн буйволиного мяса. За 30 лет было много фактов, когда благодаря именно санитарной службе, разработанной и внедренной системе контроля и профилактики, удавалось не допустить массовых заболеваний.

- В этом году в области буквально за один месяц произошло заражение людей сибирской язвой и столбняком. Казалось бы, забытые болезни…

- Действительно, сибирскую язву выявляли последний раз 26 лет назад, но тогда не было заражений людей. Потому что были жесткие ветеринарные и санитарные меры. У нас более 100 очагов сибирской язвы. Они огорожены, аншлагированы. Доступ туда запрещен. Санитарно-защитная зона должна быть не менее тысячи метров, но фактически это нереально. Проблема обнажилась с наступлением в этом году засушливого лета. Спора сибирской язвы может жить до 100 лет. Видимо, животное захватило ее вместе с почвой. Но в данном случае были допущены грубые нарушения при забое скота и передаче его в столовую агроформирования. Под наблюдением сейчас находятся 57 человек. Раньше мы бы зашли в эту столовую на проверку и наказали всех за то, что произошло. Сейчас мы ждем, дадут ли нам разрешение. Я считаю, что когда речь идет о здоровье и жизни населения, должен быть четкий критерий открытия проверки. Специалисты должны немедленно выехать на место, провести исследование и открыть проверку.

- Невозможно не затронуть тему коронавируса. Когда в 2019-м году появились новости из Китая о бушующем вирусе, как североказахстанские эпидемиологи, санитарные врачи готовились к развитию подобного сценария в регионе?

- Когда мы смотрели кадры из Китая, понимали, что пройдет небольшое количество времени и инфекция будет у нас. И когда в марте прошлого года были зарегистрированы первые случаи, мы три дня не спали вообще. Отовсюду раздавались звонки, все боялись и не знали, как себя вести, какие мероприятия проводить, в каких объемах, куда направлять людей, которые могут быть потенциально заражены. Нас спасло то, что мы были готовы к этой ситуации. Мы же работали в противочумных костюмах на различных других особо опасных инфекциях. У нас были алгоритмы работы с ними. Но масштабы и особенности этой инфекции мы увидели, когда начались заражения и когда мы стали терять коллег.

Шок испытали, когда ушел наш коллега главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов. Он был бесконечно предан своему делу. Он не обращал внимания на свое состояние, уже заболев, продолжал координировать работу. Разговоры с коллегами и знакомыми стали, как военные сводки. Пожалуй, нет семьи, которой бы не коснулся коронавирус. В такие моменты четко осознаешь, что твоя работа востребована и нужна. Мы ни одной секунду мы не сомневались в том, что не дадим ситуации ухудшаться.

- Какой главный урок преподал коронавирус, как Вы считаете?

- Ситуация с пандемией показала, что нужен институт в государстве, отрасль знаний, которая позволит в глобальных масштабах в кратчайшие сроки организовывать и выполнять противоэпидемические мероприятия. Мы не спали сутками, когда были первые случаи. Думаю, мы достойно справились. У медицинской сети была возможность подготовиться к приему большого количества пациентов. Но без совместных усилий всех уровней власти, без поддержки полиции, всех контрольных органов невозможно было это сделать. Рассматривались самые плохие ситуации. Даже вариант размещения ковидного госпиталя на спортивной арене, но мы говорили, что не должны допустить таких масштабов. Вы знаете, я была удивлена, насколько все жители нашей области законопослушны, с каким понимаем к ограничениям относится бизнес. Самая большая радость была для всех, когда массово начали выписывать людей из стационаров.

- Придется ли еще человечеству столкнуться с похожими пандемиями? Ведь уже существует мнение, что на смену коронавирусу придут другие инфекции.

- Точнее об этом скажут ученые, они занимаются прогнозами. На мой взгляд, когда новая инфекция приходит в общество и разрабатывается механизм защиты от нее, успех зависит тот того, насколько мы все готовы исполнять ограничительные меры, вакцинироваться. Мир вирусов и бактерий развивается вместе с человечеством. Медицина должна быть на таком уровне, чтобы с ними бороться и своевременно реагировать. За годы независимости мы стали много путешествовать, мир стал открытым. Невозможно закрыться от инфекций в том числе. И на первый план в таком случае выходит ответственность каждого человека. Там, где население дисциплинированно соблюдало ограничения, ситуация была лучше. Иногда сложно объяснить людям, почему нужны те или иные ограничения. В таких случаях все строится на доверии к санитарной и медицинской службе. Мы неожиданно стали медийными личностями. Это не самая любимая, но нужная часть нашей работы.

- Вам, как никому, за эти два года пришлось столкнуться с огромным количеством негативных комментариев после выступлений на брифингах, выхода постановлений. Как справились с этим, Татьяна Леонидовна?

- Вы знаете, педагоги Карагандинского медицинского института были уникальными людьми. Это была плеяда профессоров, которые были беззаветно преданы своему делу. Нам, студентам, они говорили одну-единственную фразу: если не мы, то кто. И, наверное, особенности характера помогают. В молодости я занималась спортом. Мы играли в волейбольной команде мединститута, которая была чемпионом медвузов Советского союза. Этот спортивный багаж и закалка, которую мы получали в команде, сохранились. Я решила, что эта история с негативными комментариями меня совершенно не касается. Буду действовать по принципу моих учителей, независимо от того, какие эмоции это вызывает. Я уверена в правильности наших действий. Когда-нибудь придет осознание того, что было сделано, и какой беды мы миновали.

- Когда мы сможем вернуться к привычной жизни? Иногда кажется, что это уже невозможно…

- Как только мы достигнем уровня вакцинации в 300 тысяч человек, это позволит нам в течение года вернуться к привычной жизни. Санврачи больше всех хотят к ней вернуться, поверьте мне.

- Спасибо за интервью!