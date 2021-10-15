Санврач СКО: Если эпидситуация ухудшится, будет введен полный локдаун

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние две недели число инфицированных коронавирусом возросло в 1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что в период с 1-го по 14-е октября в регионе зарегистрировали 1 622 случая инфицирования. Двумя неделями ранее – с 17-го по 30-е сентября – это число составляла 1 054.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 характеризуется как нестабильная. В сравнении двух недель рост заболеваемости отмечается в Петропавловске – на 113 случаев, в районе М. Жумабаева – на 77, Жамбылском – на 67, Аккайынском – на 53, Айыртауском – на 49, Кызылжарском – на 43, Мамлютском – на 37 случаев. За минувшие сутки в области коронавирус выявили у 157 человек. Наибольшее число инфицированных в Петропавловске – 43 человека, в Кызылжарском районе – 29, Айыртауском – 18 и районе М. Жумабаева – 16», - сказал А.Кушбасов.

Из 157 новых случаев в 89% были какие-либо симптомы заболевания.

«Ослабление ограничительных мер и снижение самодисциплины привело к росту заболеваемости. С целью недопущения перегрузки системы здравоохранения, нам пришлось усилить ограничительные меры. Если продолжится темп прироста, то мы вынуждены будем приостановить деятельность всех предприятий, ввести полный локдаун», - сказал А. Кушбасов.