Санврач с 34-летним стажем из СКО: о масках, вакцинации и прогнозах на будущее

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О работе санитарной службы «тогда и сейчас», пандемии и вакцинации рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель Есильского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач района Владимир Степовой.

В органах санитарной службы Владимир Степовой работает 34 года. Практически сразу же после окончания Карагандинского государственного медицинского института по специальности «гигиена, санитария, эпидемиология» приехал в райцентр Явленку (тогда это был Ленинский район).

- Владимир Алексеевич, почему Северо-Казахстанскую область выбрали? Или по распределению попали сюда?

- Сразу после окончания вуза нас с другом пригласили в Семипалатинск. Однако жилищный вопрос никак не решался. Жили в гостинице за свой счет. Платили 7,5 рублей за сутки. А заработной платы еще не получили (смеется). Тратили свои запасы. Спустя несколько недель нас на учет решил поставить военкомат. А у нас и прописки нет. Говорят – оштрафуем. Позвонили в Минздрав и нам предложили работу в Костанае и Петропавловске. Здесь можно было пойти главным врачом в Целинный район (в 1988-м году Целинный район вошел в состав нынешних Тимирязевского и района Шал акына – прим. автора) или простым санитарным врачом в Явленку. Конечно, я поехал в Явленку. Для работы главным врачом у меня, только что окончившего институт, опыта не было. Поселили меня у местной бабушки. Потом встретил свою будущую супругу, женился, и нам дали общежитие. Так потихоньку бытовые проблемы и решились.

- Первый год своей работы помните?

- Очень хорошо помню (улыбается). Чуть более полумесяца проработал санитарным врачом и по гигиене питания. В это время наш врач-эпидемиолог решил сменить работу и на его место назначили меня. Так я стал эпидемиологом и вот уже 34 года не меняю сферу деятельности. Названия со временем менялись, но суть работы не изменилась.

- Когда было легче работать: как сейчас говорят, «тогда», в советский период, или сейчас?

- Понимаете, функции санитарных врачей практически не меняются. Просто раньше проверки проводились без регистрации в прокуратуре. Был план – проверить объекты. Сейчас мы сначала получаем разрешение на проведение проверки. Раньше тоже были приказы, нормативные документы, по которым мы работали. Но проверяющий был более свободен. Сейчас мы должно четко указать номер приказа, название проверки, все пункты, по которым будем проверять. Только в этих рамках. Если что-то упустили, то не смотрим. Иначе, коррупционное правонарушение. Сейчас проверки проводятся на основе степени риска, раньше были плановые. За месяц теперь уведомляем руководителя объекта о том, что у него будет проверка. Есть время все привести в порядок, «хвосты» подчистить. Руководителям объектов сейчас гораздо легче. А раньше все внезапно, никого не предупреждали. Безусловно, упорядоченность лучше.

- Раньше, когда проводились внезапные проверки, руководители объектов, наверное, всегда были в режиме «боевой готовности» и порядка было больше?

- Нет, конечно. Невозможно жить в напряжении целый год, ожидая проверку. Нарушения были и тогда, и сейчас. Но раньше штраф был стандартный в размере 10 рублей, независимо от должностей. Сейчас штрафы дифференцированные: для руководителей и предпринимателей – одни, для физических лиц – другие.

- Когда мир столкнулся с коронавирусом, у многих возникло впечатление, что санитарные службы были словно в спячке. Действительно были не готовы к такому развитию событий?

- Долгое время складывалась ситуация, при которой санитарная служба казалась не совсем значимым органом. Все ведь было благополучно. Не все понимали, что от действий нашей службы зависит здоровье и жизнь многих людей. Если сравнить с обычным врачом, то его работу видно сразу: вылечил или нет. Санслужба же, например, расследуя какое-либо инфекционное заболевание, определяет причину и пути передачи. И как только устраняется причина, исчезает и заболеваемость. Сейчас нашу службу заметили, усилили. Ситуация же, с которой мы столкнулись в 2020-м году, неординарная. Такой массовой заболеваемости не было, по крайней мере, за время моей работы. Но нужно учитывать, что в 80-е годы начали активно ставить прививки от различных заболеваний. В том числе дифтерии, кори, скарлатины. И эти заболевания крайне редко встречаются. Обычно у людей, которые по какой-то причине не получили прививку.

- В случае с коронавирусом, какой прогноз можно дать? Мы ведь все сейчас живем в ожидании лучших новостей…

- Человечество уже давно разобралось, что вакцина приносит пользу. Иммунизация всегда безопаснее, чем заболевание. С коронавирусом то же самое. Как говорят нам разработчики вакцин, если заболеет вакцинированный человек, то перенесет легче. Призываю всех получить вакцину. Если продолжим делать прививки в таком же темпе, то, возможно, осенью или к концу года, ситуация будет гораздо легче. Заболеваемость станет ниже. Соответственно, будет меньше тяжелых случаев. Нам нужно достичь уровня в 60-70% вакцинированных.

- Почему именно такой показатель – 60-70%?

- Эпидпроцесс состоит из трех составляющих: источник инфекции, пути передачи и возбудимый организм, то есть тот, который может заболеть. Действовать нужно сразу на три составляющие. Тогда можно избавиться от инфекции. Возбудимый организм – привить, пути передачи – это носить маску и соблюдать дистанцию, источник инфекции - изоляция инфицированных. Нужно учитывать, что прививки делают с 18 лет. Дети и подростки выпадают из категории тех, кто может получить вакцину. Всего около 300 тысяч жителей области необходимо привить. Иначе вакцинация не будет оказывать большого влияния на эпидпроцесс.

- Говорят, что в будущем человечество ожидают еще пандемии и виной тому халатное отношение к окружающей среде…

- Загрязнение планеты и пандемия вряд ли связаны между собой. Нужно искать причину появления вируса. Мутации вируса происходят постоянно. Любой микроорганизм хочет выжить. Изменчивость как раз направлена на то, чтобы приспособиться к условиям и прожить дольше. Если вирус будет слабее, он погибнет. Станет более сильным – убьет организм. Вирус же в этом не заинтересован. Он должен циркулировать. По опыту предыдущих эпидемий ученые прогнозируют ослабление вируса.

- На Ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы санитарная служба работала «без сбоев»?

- Прежде всего, нужны молодые кадры. Молодежь всегда мобильнее, быстрее реагирует, лучше работает. Научил молодые кадры и спокоен, что есть замена. В нашем управлении большая часть людей в возрасте. Молодежь не хочет ехать в села из-за деревенского быта, да и заработная плата была невысокой. Сейчас ее увеличили. Еще один нюанс – подход к нормативным документам. Требования общие для всех. Это правильно. Но то, что подходит для больших коллективов, не всегда можно реализовать в маленьких. К примеру, требования для школьных столовых. Они едины. В том числе и для малокомплектных школ с 10-ю учащимися.



