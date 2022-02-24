Санврач Нур-Султана обратилась к горожанам перед мартовскими праздниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова обратилась к горожанам в связи с предстоящими праздниками в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика показывает, что после каждого праздника эпидемиологическая ситуация в столице ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинных мер. Призываю вас в преддверии праздничных дней не забывать о простых мерах безопасности. Мартовские праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это напрямую зависит от нашего с вами отношения к мерам профилактики. Тем, кто еще не прошел вакцинацию, стоит принять правильное решение в пользу своего здоровья», - сказала она в ходе брифинга в акимате города.

Напомним, в марте 2022 года казахстанцы будут отдыхать в общей сложности 12 дней. В предстоящем месяце граждан ожидают два официальных праздника – Международный женский день и Наурыз. На Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня – 6, 7 и 8 марта. На Наурыз казахстанцы смогут отдохнуть сразу пять дней – 19, 20, 21, 22 и 23 марта.