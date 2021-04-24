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    23:07, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Санврач Атырауской области вынес постановление о внедрении приложения «Ashyq»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санврач Атырауской области вынес постановление о внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановляю с 26 апреля 2021 года начать реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в Атырауской области. Это фитнес-клубы, включая йога центры, спа-центры, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники», - говорится в тексте постановления.

    Акимату Атырауской области, РПП «Атамекен» поручается принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства. Обеспечить информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в AppStore и PlayMarket для входа на объекты предпринимательства.


    Теги:
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