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Сантехнику пытались нелегально ввезти из России в Казахстан

16 Марта 2023, 19:07
Сантехнику пытались нелегально ввезти из России в Казахстан Фото: пресс-служба департамента госдоходов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Карабалыкского района задержаны две машины, которые пытались нелегально ввезти сантехнику и товары народного потребления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержаны две машины марок «Hyundai» и «Foton», которыми осуществлена попытка нелегального ввоза товаров (сантехнические изделия и товары народного потребления) общим весом 5,7 тонн на сумму более 8,5 млн тенге. Факты мошеннических действий выявлены в результате применения информационной системы управления налоговыми рисками»,- сообщили в пресс-службе департамента госдоходов по Костанайской области.

Как оказалось, в обоих случаях неустановленными лицами при оформлении товаросопроводительной документации незаконно использованы реквизиты непричастных лиц.

«Персональные данные, предположительно, получены из свободных источников информации в сети Интернет, таких как социальные сети. По установленным нарушениям департаментом приняты решения: о инициировании тематической налоговой проверки и передачи груза по подведомстенности органам Федеральной таможенной службы Российской Федерации»,- пояснили в департаменте.


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