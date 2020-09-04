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Сантехник напал с ножом на клиентов в Алматы

4 Сентября 2020 19:49
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Сантехник напал с ножом на клиентов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, напавший с ножом на трех человек, задержан по горячим следам в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В одном из домов в Турксибском районе Алматы нанятый в качестве сантехника мужчина смертельно ранил женщину, следом нанес ножевые ранения ее матери и соседу по площадке.


«Установлено, что у мужчины возник конфликт с работодателями на почве оплаты за работу. В ходе ссоры он нанес ножевые ранения женщинам и их соседу. Гражданка М., 1988 г.р., в результате полученной травмы скончалась на месте происшествия. Ее мать – гр. О., 1957 года рождения и сосед – гр. Ш., 1985 г.р. в экстренном порядке были госпитализированы. Подозреваемый – гр. А., 1977 года рождения, скрылся с места преступления. Однако был задержан участковым инспектором в ходе прочески местности. По факту начато досудебное расследование. После проведения следственных действий задержанный будет водворен в изолятор временного содержания ДП» , – проинформировал и.о. начальника управления полиции Турксибского района Танат Назанов.




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#Алматы   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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