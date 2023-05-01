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Сантьяго Пенья победил на президентских выборах в Парагвае

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 13:31
Сантьяго Пенья победил на президентских выборах в Парагвае Фото: AP Photo/ Jorge Saenz

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил кандидата от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенью с победой на выборах главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мои поздравления народу Парагвая в связи с его активным участием в голосовании и избранному президенту Сантьяго Пенье. Мы вместе приступим к работе над прозрачной и упорядоченной передачей власти, которая укрепит наши институты и демократию», - написал он в Twitter.

В Парагвае 30 апреля прошли президентские выборы. По итогам подсчета 80% голосов, за Пенью проголосовали 43,61% избирателей, за его основного соперника Эфраина Алегре - 27,62%

Для победы на президентских выборах в Парагвае кандидату достаточно получить относительное большинство голосов. Новый глава государства вступит в должность 15 августа.

В ходе предвыборной кампании Пенья, который занимал пост министра финансов в правительстве экс-президента Орасио Картеса, обещал усилить меры по противодействию преступности и стимулировать создание 500 тысяч рабочих мест.


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