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Санпост на границе с Россией проинспектировал главный костанайский полицейский

13 Ноября 2020 14:09
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Санпост на границе с Россией проинспектировал главный костанайский полицейский

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции, заместитель руководителя оперативного штаба по недопущению возникновения коронавирусной инфекции в Костанайской области Бекет Аймагамбетов проверил работу санитарного поста, который находится вблизи пограничного поста «Кайрак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу костанайской полиции.

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Как отметили в ведомстве, это главные автомобильные ворота области, через которые идут грузы из стран ближнего зарубежья. Поэтому пристальное внимание именно к этому региону.

В день здесь проходят ПЦР-тесты более 300 водителей грузового транспорта. За сутки выявляется до 2-3 случаев болезни, принимаются меры по изоляции зараженных.

Как отметил начальник ДП Бекет Аймагамбетов, в приграничной зоне необходимо усилить работу мониторинговых групп в придорожных кафе и кемпингах.

«Необходимо проверять придорожные кафе на соблюдение всех карантинных мер, поскольку именно здесь возможно распространение вируса. Приезжают казахстанские водители, которые сдают ПЦР-тест и следуют далее. Если их результат положительный, то им сообщают результат по пути следования, и они уходят на карантин. Водители из других стран – Кыргызстана, России - должны прибывать на границу уже с тестом», - отметил Бекет Аймагамбетов.


Особое внимание начальник полиции уделил вопросу оснащенности санитарного поста, снабжению средствами защиты и условиям для службы.


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#Костанайская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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