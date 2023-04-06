Санна Марин подала в отставку с поста премьер-министра Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения ее Социал-демократической партии на парламентских выборах подала прошение об отставке. Президент страны Саули Ниинистё принял отставку Марин, сообщила канцелярия президента в четверг, 6 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

37-летняя социал-демократка будет исполнять обязанности главы правительства Финляндии до формирования нового кабинета.

Санна Марин руководит правительством Финляндии с конца 2019 года. Она возглавляет левоцентристскую коалицию из пяти партий. На выборах 2 апреля ее партия заняла лишь третье место, уступив консервативной Национальной коалиционной партии и правопопулистской партии «Истинные финны». Это означает, что в Финляндии произойдет смена правительства.

Лидер консерваторов Петтери Орпо после католической Пасхи намерен начать переговоры о формировании правящей коалиции со всеми партиями. Санна Марин накануне объявила о намерении уйти с поста председателя Социал-демократической партии в ходе партийного съезда в сентябре. После этого она продолжит работу в парламенте в качестве обычного депутата.