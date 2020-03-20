Санкции за нарушения режима карантина ужесточат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в ближайшее время ужесточат санкции за нарушения режима карантина. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос на сегодня рассматривается, точно, какие будут санкции и когда они вступят в силу, я пока не могу сказать. Но в ближайшее время эти решения будут приняты. Надо понимать, что имеющиеся сегодня санкции не эффективны, поэтому необходимо их ужесточить», - пояснил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы.

Ранее сообщалось, что от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей