Санкции в отношении «Альфа-Банка» и «Сбербанка» не влияют на казахстанские банки - АРРФР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как санкции против «Альфа-Банка» и «Сбербанка» скажутся на клиентах в Казахстане, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 апреля 2022 года США расширили санкции в отношении двух российских банков – ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». Решением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерние организации, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате которой вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC», - отмечают в пресс-службе АРРФР.

Как пояснили в ведомстве, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.

OFAC установил срок завершения сделок с «Альфа-Банком» до 6 мая 2022 года, со «Сбербанком» - до 13 апреля 2022 года.

«Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах США. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений. В частности, в отношении «Альфа-Банка» введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц.

Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. «Альфа-Банк» временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме «Альфа-Банка». При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита», - пояснили в АРРФР.

В целом, как отметили в пресс-службе, дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

«Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков. Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге или на 0,4% до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге или 2,1% и составил 4,6 трлн тенге.

Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов. Со своей стороны, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и, в случае необходимости, примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка», - резюмировали в АРРФР.