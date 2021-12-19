Сания Досумова: Большая честь расти и развиваться вместе с государством

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Казахстанцы, родившиеся в 1991 году, росли вместе со своей страной. Как и республика, которая в этом году отмечает 30-летие Независимости, они идут к своим целям. Сегодня ровесники Независимости Казахстана освоили самые разные профессии и трудятся во благо процветания и развития нашей страны. Одна из них – Сания Досумова, старший криминалист оперативно-криминалистического управления Департамента полиции Костанайской области. Она рассказала в интервью о том, каково это - расти вместе со своей Родиной и вносить свой вклад в развитие страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

- Сания, что для Вас значит День Независимости?

- Это наш национальный праздник, имеющий особое историческое значение. Это – признание прав и свобод наших граждан.

- Как ровесник Независимости ощущаете ли Вы важность этой даты и какую ответственность на Вас возлагает этот факт?

- Наша страна 30 лет назад провозгласила себя независимым государством, она прошла очень большие изменения по пути к развитию. И вместе с нашим государством росла и я. Для меня – большая честь расти и развиваться вместе с государством, большой стимул внести свой склад в процветание своей Родины, также и ответственно.

- Чего Вы достигли к своему 30-летию?

- Я думаю, что не каждая девушка выбрала бы эту профессию - работать в правоохранительных органах. Но я с детства хотела стать полицейским, мечта моего детства исполнилась. Окончила Алматинскую академию МВД РК им. Макана Есбулатова. В свои 30 лет я – майор полиции, старший криминалист ОКУ.

- А как пришли в органы внутренних дел? Как родные отнеслись к Вашему выбору?

- Я не видела себя в другой профессии. Мой папа Нуржан Досумов работал в Департаменте полиции Костанайской области оперуполномоченным. Также мой дядя генерал-майор полиции Серимжан Досумов служил в органах внутренних дел. А дедушка Тулеу Досумов – ветеран Великой Отечественной войны. Это те люди, которыми я очень горжусь. Помню, когда мы жили в деревне, дедушку всегда приглашали на различные мероприятия, поздравляли, говорили слова благодарности. Мои родные меня всегда поддерживали. Так как я единственный ребенок в семье, думала, должна продолжить семейную династию.

- Сания, Вы 7 лет работаете криминалистом. Расскажите, что входит в обязанности криминалиста?

- Криминалист в составе следственно-оперативной группы выезжает на место преступления и оказывает содействие в обнаружении, фиксации, исследовании и изъятия следов с мест преступлений, способствующие их раскрытию. При выезде на место происшествия, если в руках у следователя папка с документацией, то с нами всегда наш чемодан, в нем находятся гипс, ножница, линейка, дактолоскопический порошок, с которыми делаем работу по выявлению и сбору вещественных доказательств.

- То есть, Вам приходится быть на разных местах преступления…

- Правильно говорите, бывают разные операции. Помню, в частном доме задерживали женщину, которая занималась сбытом наркотических средств. Женщина пыталась избавиться от наркотиков, хотела бросить в туалет. Сотрудник спецподразделения, заметив это, сразу же выбивает окно и задерживает ее. Я бежала за ним с камерой. Все произошло моментально, но я успела все это зафиксировать на видео. Конечно, для меня, как для девушки, в первое время было очень тяжело и страшно. Бывало, что и рука дрожала, особенно на местах убийства. Но сейчас я об этом только вспоминаю.

- Что Вы хотите пожелать стране в юбилей Независимости?

- Мирного неба и согласия! Хочу, чтобы наши граждане были патриотами своего государства.