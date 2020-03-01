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вчера 19:31
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Санитары осмотрели в аэропортах и на вокзалах Казахстана 32 456 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 марта 2020 года в Казахстане сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».
Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 28 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек.
Всего взято на мониторинг 24 469 прибывших, охвачено 23 980, снято с мониторинга 24 432, остаются под медицинским наблюдением 27 человек, прибывшие за последние 14 дней.
Всего на 1 марта февраля госпитализировано 165 человек с температурой и признаками ОРВИ, все выписаны.
23 февраля 2020 г в 02-30 ч. в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное.
Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.
В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.
Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.
Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- использовать спиртовые антисептики для рук;
- избегать места массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.
Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.
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